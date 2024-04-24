Hasankeyf İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Hasankeyf İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Bahar Şenlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuvada, 8 takım yarışacak.

Hasankeyf Spor Salonunda başlayan turnuvanın ilk maçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Veysi Datlı, takımlara başarılar diledi.