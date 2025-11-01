Haberler

Hasan Dağı'nda Trail Koşu Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Koçpınar-Mokissos Antik Kenti parkurunda gerçekleştirilen Hasan Dağı Trail koşu etkinliğine katılan sporcular, farklı mesafelerde yarıştı. Etkinlikte başarılı olan sporcular arasında Anadolu Ajansı temsilcileri de yer aldı.

Hasan Dağı Trail koşu etkinliği, Koçpınar-Mokissos Antik Kenti parkurunda gerçekleştirildi.

Koçpınar köyündeki koşu etkinliğine katılan sporcular; 5, 16 ve 27 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Koçpınar köyünün mera alanından start alan sporcular, köy yollarından ve patikalardan geçerek Hasan Dağı'ndaki Mokissos Antik Kenti'nden dönüp başladıkları noktaya geldi.

Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul ile kulüp sporcularından Ekrem Biçeroğlu ve Elif Tuğtekin, 16 kilometrelik parkurda ter döktü.

Koşunun erkekler genel kategorisinde Said Kerem Yetişir birinci, İlkay Demirel ikinci ve Hasan Hüseyin Kul üçüncülüğü elde etti.

Etkinlikte, 35-44 yaş erkekler kategorisinde Yusuf Özhan üçüncü, kadınlar 18-34 yaş kategorisinde ise Elif Tuğtekin birinci oldu.

Aynı zamanda AA muhabiri olan Hasan Hüseyin Kul, AASK olarak güzel bir sonbahar mevsiminde Hasan Dağı eteklerinde güzel bir koşu yaptıklarını söyledi.

AA olarak gerek sahada gerekse masa başında çalıştıklarını belirten Kul, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, stresi yüksek meslek gruplarından. İş verimimizi artırmak adına bu tür etkinliklere katılıyoruz. İstanbul'dan katıldık, bizim için bu şehir dışı etkinliği oldu. Yarışlar bizi bedenen ve ruhen dinlendiriyor. Hasan Dağı gibi oksijeni bol bir coğrafyaya gelerek enerji depoluyoruz. İşimize dönünce daha verimli şekilde çalışma fırsatı bulacağız. Yarışlar için antrenmanlar yapıyoruz. Yarış haftası özellikle antrenmanlarımıza ağırlık veriyoruz. Böyle bir etkinliğin oluşmasında bizi destekleyen ve yönlendiren AA Genel Müdürü ve AASK Başkanı Serdar Karagöz başta olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
