Harbin Tren İstasyonu'nda Yaz Seyahat Yoğunluğu

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Çin'in Harbin şehrinde, Temmuz ayında günlük ortalama 315,000 yolcu taşındı. Seyahat yoğunluğu 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

HARBİN, 3 Ağutos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Tren İstasyonunda yürüyen insanlar, 2 Ağustos 2025.

Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu, 1-31 Temmuz arasında 9,775 milyon yolcu taşıdığını ve günlük ortalama yolcu sayısının 315.000'e ulaştığını açıkladı.

1 Temmuz'da başlayan yaz seyahat yoğunluğu 31 Ağustos'a kadar 62 gün sürecek. (Fotoğraf: Yuan Yong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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