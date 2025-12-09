Albüm: Çin'in Harbin Kentinde Buz Toplama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

HARBİN, 9 Aralık (Xinhua) -- "Buz kenti" diye bilinen Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Songhua Nehri'nin donmuş kısımlarında buz toplama çalışmaları devam ediyor. Nehirden çıkarılan buzlar, kentin simgesi haline gelen kaydıraklar ve kaleler gibi simgesel yapıların inşasında kullanılacak.