Albüm: Çin'in Harbin Kentinde Buz Toplama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin'de, Songhua Nehri'nden donmuş buzların toplanarak kaydıraklar ve kaleler gibi sembolik yapıların inşasında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
HARBİN, 9 Aralık (Xinhua) -- "Buz kenti" diye bilinen Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Songhua Nehri'nin donmuş kısımlarında buz toplama çalışmaları devam ediyor. Nehirden çıkarılan buzlar, kentin simgesi haline gelen kaydıraklar ve kaleler gibi simgesel yapıların inşasında kullanılacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel