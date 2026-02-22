Haberler

Çin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası Hava Sıcaklıklarının Yükselmesiyle Kapılarını Erken Kapadı

Güncelleme:
Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle güvenlik endişeleri sebebiyle normalden erken kapandı. Çin, buz ve kar sektörünü canlandırarak ekonomide büyüme hedefliyor.

HARBİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, yükselen hava sıcaklıkların buz ve karların erimesine yol açması nedeniyle cumartesi günü kapandı.

Etkinliğin 27'ncisini düzenleyen organizatörlere göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan popüler tema parkı, kar ve buzun erimeye başlamasıyla güvenlik endişeleri ve ziyaretçilere kaliteli deneyim sunmak amacıyla bu yıl normalden erken sona erdi.

Köklü bir buz ve kar temalı eğlence parkı olan Harbin Buz ve Kar Dünyası, Çin'in önde gelen kış turizm merkezlerinden biri.

Çin, Devlet Konseyi tarafından yayımlanan genelgeye göre, ekonomide büyüme için yeni bir kaynak olarak buz ve kar sektörünü canlandırmayı hedefliyor. Çin, bu çerçevede 2027 yılına kadar 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 174 milyar ABD doları), 2030 yılına kadar ise 1,5 trilyon yuan ekonomik büyümeye ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
500

