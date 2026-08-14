Hamzadere Barajı Sulaması'nda 81 Bin 780 Dekar Modern Sulamaya Kavuşacak

Edirne'nin İpsala ilçesinde Hamzadere Barajı Sulaması 2. kısım yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern sulama projeleriyle tarımsal üretimi artırmaya, su kaynaklarını verimli kullanmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik yatırımlar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İpsala'da Hamzadere Barajı Sulaması 2. kısım yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Aşağı İpsala Projesi kapsamında yapımı sürdürülen Hamzadere Barajı Sulaması 2. kısım işinin tamamlanmasıyla 81 bin 780 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını belirtti.

Projenin, planlanan program doğrultusunda devam ettiğini aktaran Balta, proje kapsamında 50 bin dekar alana hizmet verecek sulama şebekesi imalatının tamamlandığını ifade etti.

Bu yıl içerisinde 20 bin dekar alana hizmet verecek sulama şebekesinin de tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Hamzadere Barajı Sulaması 2. kısım yapım işinin 2027 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Hamzadere Barajı Sulaması 2. kısım işinin tamamlanmasıyla Yeni Karpuzlu beldesi, Ahırköy, Kocahıdır, Paşaköy, Kumdere, Büyük Doğanca, Siğilli, Aliçopehlivan ve Kılıç köyleri başta olmak üzere bölgedeki üreticiler modern sulama imkanına kavuşacak. Modern sulama sistemi sayesinde su kaynakları daha verimli kullanılacak, tarımsal verim artacak ve üreticilerin gelirlerine önemli katkı sağlanacak."

Kaynak: AA