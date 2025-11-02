Haberler

Hami Mandıralı'nın Anıtı Arsin Sahil Parkı'nda Yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin'de sürdürülen Sahil Parkı Onarım Projesi kapsamında Trabzonsporlu eski futbolcu Hami Mandıralı'nın anıtını inşa edeceğini açıkladı. Proje, 2026'da hayata geçirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, Arsin'de sürdürülen Sahil Parkı Onarım Projesi kapsamında Trabzonsporlu eski futbolcu Hami Mandıralı'nın anıtının yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Arsin Sahil Parkı Onarım Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Alanda bulunan etkinlik köprüsünün tadilattan geçireleceği vurgulanan açıklamada, "Mevcut plak taş döşemeler kaldırılarak yerlerine baskı asfalt uygulanacak. 5 bin 807 metrekarelik meydan alanının 1212 metrekaresi 41 araçlık otopark olarak düzenlenecek. Ayrıca sanat sokağı oluşturulacak ve zemini traverten taşlarla kaplanacak. Proje kapsamında sahil parkında bulunan tüm oturma bankları yenilenecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Trabzonsporlu eski futbolcu Hami Mandıralı adına anıt heykel yapılacağı ve projenin simgesel unsuru olarak parkta özel bir noktada yer alacağı vurgulandı.

Birçok yenileme çalışmasının içinde yer aldığı projenin, 2026'da hayata geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
