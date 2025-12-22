Haberler

İş İnsanı Hamdi Akın İstanbul Adliyesi'nde İfade Verdi

Eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve AKFEN Holding Başkanı Hamdi Akın, İBB Soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Akın'ın gözaltına alındığı yönündeki iddialar ise yalanlandı. Ayrıca Astaş Holding Başkanı Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin

19.12.2025 Tarih ve 2025/13759 D. İş Sayılı Kararı Uyarınca

HABERİMİZE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİR.

(İSTANBUL) Eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, eski Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB Soruşturması kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldı.

Dün Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermesinin ardından bugün de bir başka ünlü isim; iş insanı Hamdi Akın, İBB Soruşturması kapsamında ifade verdi. Eski Türk Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, eski Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da bugün İstanbul Adliyesi'nde idi. Sürece ilişkin Akfen Holding'ten de yapılan açıklamada gözaltı iddiaları yalanlandı. Açıklama şöyle:

"Sayın Hamdi Akın'ın ifade süreci tamamlamıştır"

"Bugün bazı medya organlarında, şirketimiz Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir.

Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldı

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

