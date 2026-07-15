Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, "Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Ben taşınmazları Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Bu taşınmazları müteahhitlere borçlanarak alacağını, bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır" dedi.

'HALUK LEVENT BENİ KENDİ BORÇLARINDAN DOLAYI YAKMIŞTIR'

Yeliz Kaya savcılıktaki ifadesinde, "Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatları ile para göndermekten ibarettir. Muzaffer Köse'yi Haluk Levent'in eski arkadaşı olduğu için tanıyorum. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı. Haluk Bey bana dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini söylemişti. Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Ben taşınmazları Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Bu taşınmazları müteahhitlere borçlanarak alacağını, bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı