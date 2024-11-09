Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti
SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD takımını 3-0'lık net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Enes Atli, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez, Vefa Yılmaz (Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)
Halkbank Spor: Sotola, İzzet Unver, Mert Matic, Ma'a, Kooy, Sercan Yüksel Bidak (Volkan Done, Oğulcan Yatgın)
Setler: 20-25, 22-25, 20-25
Süre: 87 dakika (29, 33, 25)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, dehqplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.