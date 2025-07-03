Haliliye'de Ekmek Gramaj Denetimi: 169 Ekmek El Konuldu

??????? Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapılan yerlerde gramaj kontrolü yaptı.

Zabıta ekipleri, ekmek fırınları ile ekmek satışı yapılan bakkal ve marketlerde gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında eksik gramajlı olduğu tespit edilen 169 ekmeğe el konulurken, işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

El konulan ekmeklerin ise aşevine teslim edildiği bildirildi.