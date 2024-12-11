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Haliliye Belediyesi'nden Tasarruf Amaçlı Üretim

Haliliye Belediyesi'nden Tasarruf Amaçlı Üretim
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Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, tasarruf etmek amacıyla kurduğu atölyelerde bank, kamelya ve piknik masaları üretiyor. Bu yıl 280 bank, 170 kamelya ve 120 piknik masası ile 250 aydınlatma monte edildi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, tasarrufu amaçlayan atölyeleriyle kamelya, bank ve piknik masaları üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyeler ile kaynaklar daha verimli kullanılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aileleriyle daha rahat ve keyifli vakit geçirebilecekleri parklara bu yıl ürettiği 280 bank, 170 kamelya ve 120 piknik masasını kazandırdı.

Elektrik ve Elektronik Atölyesinde ise parklarda kullanılan aydınlatmaları hazırlayan ekipler, bu yıl içerisinde 250 aydınlatmayı parklara monte etti.

Dışa bağlılığının minimum düzeye indirildiği atölyelerle hizmette hızlı işleyişi sağlayan Haliliye Belediyesi, peyzaj çalışmalarında kullandığı araçların bakım ve onarımını da sağlıyor, atölyelerle tasarruf amaçlıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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