Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Açıkladı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Canpolat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 boyunca yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada Canpolat, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'nin "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını oylayan Canpolat, "Spor"da ise tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Canpolat, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi Anadolu Ajansı yine yakalamış olduğu karelerle destan yazmış. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz. Bu kareleri tekrar görünce bizler için de bir geçmişe gidiş, geçmişi anımsama oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.