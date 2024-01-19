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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Öğretmenlere Teşekkür Etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte görev yapan öğretmenlerle görüntülü görüşerek öğrencilerin başarısı için gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Programda öğretmenlere hitap eden Çelik, öğretmenlerin önemine vurgu yaptı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte görev yapan öğretmenlerle zoom platformu üzerinden görüntülü görüşerek öğrencilerin başarısı için gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Gazi İlk ve Orta Okulunda düzenlenen programda öğretmenlere hitap Çelik, eğitim yolculuklarındaki her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında öğretmenlerin bulunduğunu söyledi.

Öğretmenlerin verdiği sinerjiyle motivasyonlarının yükseldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Zor bir coğrafyada hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize, özel teşekkür etmek istedim. Ülkemizin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi, hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlı. Bu anlamda en büyük görev de siz öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimizin gelişime ve yeniliklere açık, kendini devamlı yenileyen bir karakterde olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin bu özelliklere sahip olacağına, devletimizi, milletimizi ve ilimizi, daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Her birinize, ailelerinizle birlikte geçireceğiniz verimli bir tatil diliyor, sizlere ve ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Merkez ve ilçelerde görev yapan öğretmenler de Çelik'e, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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