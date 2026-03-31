Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan analizlerde, suç örgütünün kripto para kullanarak yüksek hacimde finansal akış yönettiği belirlendi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün; yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine; söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi. Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızı dolandıranların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Hakkari Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı 'El-Kaide' itirafı

Trump'ın eski sağ kolu itiraflara başladı: Biz silahlandırdık
İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz

Sultangazi'de kanlı infaz! Hiç tanımadığı adamı katletti
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray itirafı! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü

Hatice Aslan itiraf etti! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı