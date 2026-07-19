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Hakkari'de kayıp dağcının cansız bedenine ulaşıldı

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Bursa'dan gelen 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağları'nda tırmanış sonrası kaybolmuş, AFAD ve ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulunmuştur.

Hakkari'de Cilo Dağları'na tırmanırken kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'dan 13 Temmuz'da geldiği Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası'ndan Süpha Dürek zirvesine tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın bulunması için çalışmalar bugün de devam etti.

AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen çalışmalara Van, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlükleri ekipleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği üyeleri de destek verdi.

Sarp kayalık ve zorlu araziye sahip bölgede yürütülen çalışmalar sonucu ekipler, Işık'ın cansız bedenine ulaştı.

Işık'ın cenazesinin helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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