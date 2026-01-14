Hakkari'de "Yaşam Çemberi Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi" kuruldu

Hakkari'de kadın emeğini üretime dönüştürmek ve girişimciliği desteklemek amacıyla "Yaşam Çemberi Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi" kuruldu.

Kentte kadınların el emeğini öne çıkarmak, sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefleyen 10 girişimci kadın, kurdukları kooperatif bünyesinde üretime yönelik çalışma yürütmeyi planlıyor.

Kooperatif Başkanlığını yürüten Ziraat Mühendisi Ayfer Önal, kararlılık ve dayanışma ruhuyla bir araya gelip kooperatifleştiklerini söyledi.

İstihdama ve kadınların aile ekonomilerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Önal, "Kooperatif bünyesinde kadın emeğine dayalı çeşitli üretim alanlarında çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kooperatif, yalnızca ekonomik bir girişim olmanın ötesinde kadınların sosyalleştiği, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, birlikte güçlendiği bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor." dedi.

Önal ile yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı ziyaret ederek, kooperatifin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş ise kadın girişimciliğinin önemine değinerek, kadınların üretimde ve ekonomide daha fazla yer almasının kent için kazanım olduğu aktardı.