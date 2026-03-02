Haberler

Hakkari'de İş Gücü Uyum Programı kapsamında kura çekimi yapıldı

Hakkari'de İş Gücü Uyum Programı kapsamında kura çekimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de İŞKUR'un İş Gücü Uyum Programı kapsamında istihdam edilecek 145 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura ile işe alınacak isimler belirlendi.

Hakkari'de İŞKUR tarafından İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İl Müftülüğünde istihdam edilecek 145 kişi için Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekildi.

İşe alınacak 145 kişi ile 63 yedek kişinin ismi kurayla belirlendi.

Kuraya Hakkari Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı, kurum personeli ve İŞKUR yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü