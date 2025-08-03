Hakkari'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'de doğaseverler, Bala Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan dernek üyeleri ile farklı illerden gelen ziyaretçilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 35 doğasever, 2 bin 900 rakımlı yaylaya gitti.

Burada kamp kuran, doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, bölgenin manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.

Dernek üyesi Mazlum Tekçe, kente gelen yerli ve yabancı turistlere eşlik ederek bölgeyi tanıttıklarını söyledi.

Hakkari'nin yaylaları, yüksek rakımlı dağları, vadileri, akarsuları ve şelaleleriyle önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Tekçe, "Yaz mevsiminde bölgemizde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Biz de kentteki doğal güzellikleri tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Doğaseverlerin ilgisinden memnunuz. Bu tür etkinliklerin sık yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlerden Kemal Temeş ise doğayla iç içe güzel zaman geçirme fırsatı bulduklarını ifade etti.