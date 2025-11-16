Hakkari'de Çöken Dama Kayıplar Yok, Aile Zor Durumda
Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde toprak damlı bir evin mutfak kısmında çökme meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu. Aile, yardım bekliyor.
Hakkari'de toprak damlı evin mutfak kısmında çökme meydana geldi.
Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde tek katlı evin mutfak kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı çökme sonucu evde hasar oluştu.
Anne Rahime Aktaş, gazetecilere, kirada kaldıkları evde 7 kişinin yaşadığını söyledi.
Evdeyken çökmenin yaşandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Çökme sırasında çocuklarımı alarak dışarı çıktım. Çok korktuk. Mutfak bölümünü kullanamıyoruz. Kirada oturuyoruz. Eşim geçici işlerde çalışarak geçimimizi sağlıyor. Zor durumdayız. Bazı mutfak eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Yardımseverlerden destek bekliyoruz."