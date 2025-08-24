Hakkari'de Buz Tırmanışı B Kampı Tamamlandı

Hakkari'de Buz Tırmanışı B Kampı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari'de düzenlediği Buz Tırmanışı B Kampı'nı başarıyla tamamladı. 77 sporcu ve 10 antrenörün katıldığı kamp, buz tırmanışının inceliklerini öğrenme fırsatı sundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Hakkari'de düzenlediği Buz Tırmanışı B Kampı tamamlandı.

TDF 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 17-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa, 77 sporcu ve 10 antrenör katıldı.

Merzan Mahallesindeki KYK yurdu konferans salonunda verilen teorik eğitimleri tamamlayan sporcular, antrenörler eşliğinde kentteki yüksek rakımlı alanlarda tırmanış yaptı.

Bu kapsamda Cennet Cehennem Vadisinde 2 günlük kamp kuran sporcular, Cilo Dağlarında buz tırmanışı gerçekleştirdi.

Sporcular, zorlu parkurdaki eğitimle buz tırmanışının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Etkinliğin hem bölge turizmine hem de dağcılık sporunun gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.