Hakkari'de Buz Tırmanışı B Kampı Tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Hakkari'de düzenlediği Buz Tırmanışı B Kampı tamamlandı.

TDF 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 17-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa, 77 sporcu ve 10 antrenör katıldı.

Merzan Mahallesindeki KYK yurdu konferans salonunda verilen teorik eğitimleri tamamlayan sporcular, antrenörler eşliğinde kentteki yüksek rakımlı alanlarda tırmanış yaptı.

Bu kapsamda Cennet Cehennem Vadisinde 2 günlük kamp kuran sporcular, Cilo Dağlarında buz tırmanışı gerçekleştirdi.

Sporcular, zorlu parkurdaki eğitimle buz tırmanışının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Etkinliğin hem bölge turizmine hem de dağcılık sporunun gelişimine katkı sunduğu belirtildi.