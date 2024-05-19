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Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi. Törende çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrencilere ödülleri verildi. Program, davul zurna eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Emirşaban Mahallesi'ndeki spor sahasında devam eden programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Davul zurna eşliğinde halay çekilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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