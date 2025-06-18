Hakan Tiryaki Anısına Saygı Dalışı Etkinliği Düzenleniyor

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Hakan Tiryaki Anısına Saygı Dalışı Etkinliği Düzenleniyor
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Sualtı Temizlik Hareketi (STH) üyeleri, 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden kurucu Hakan Tiryaki için 22 Haziran'da 'Saygı Dalışı' düzenleyecek. Dalgıçlar, deniz kirliliğine karşı mücadele kapsamında katı atıkları çıkaracak ve etkinliğin sonunda çıkarılan atıklar sergilenecek.

(İSTANBUL)- Sualtı Temizlik Hareketi (STH) üyeleri, 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden STH'nin kurucusu Hakan Tiryaki için pazar günü "Saygı Dalışı" yapacak. Etkinlikte, dalgıçlar dalış yapılan tüm noktalardan katı atıkları çıkaracak.

Deniz kirliliğine karşı mücadele eden çeşitli dernek ve kulüplerden gönüllü dalgıçlar, 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden STH kurucusu ve deniz emekçisi Hakan Tiryaki'yi anmak için 22 Haziran 2025 Pazar günü Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda bir araya gelecek.

Hakan Tiryaki'nin anısına ithaf edilen dalış etkinliği kapsamında tüm noktalardan çıkartılan katı atıklar tasnif edilip sayılacak ve etkinlik sonunda İstanbul-Sarıyer'de yer alan etkinlik merkezinde sergilenerek kamuoyuna duyurulacak. Tüm noktalarda aynı anda başlayan etkinlik kapsamında ilköğretim öğrencileri 50 büyük ölçekli fotoğraftan oluşan ve deniz ve sualtı kirliliğini gözler önüne seren STH Açık Hava Sergisi'ni gezerek çalışmalara eşlik edecek.

Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir dünya için denizlerin korunması ve temiz tutulması için 20 yılı aşkın bir süredir sualtı etkinlikleri gerçekleştiren Hakan Tiryaki, hayatını insanoğlunun denize attığı katı atıkların ekolojiyi yok etmesine dikkat çekerek, bu alanda farkındalık yaratmaya adamıştı. Tiryaki, başta STH olmak üzere deniz kirliliği ile mücadele eden birçok sivil toplum örgütünün de kurulmasına öncülük etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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