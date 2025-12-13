Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tepkisi

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi kesimi olmadan toplanmış olmasına tepki gösterdi.

Arslan, 12 Aralık'ta, Hizmet-İş Sendikası tarafından "Görünmeyen Emeğin Hikayesine Kayıtsız Kalma" temasıyla düzenlenen Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Arslan programda asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 70'li yıllardan günümüze olan yapısına itirazda bulunduğumuzu vurgulayarak, komisyon yapısının işçilerin demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir şekilde temsil edilmesi, ücretin belirlenmesindeki standartların dünya standartlarına ulaştırılması için geçtiğimiz şubat ayı içerisinde bir sempozyum gerçekleştirdiklerini belirtti. Arslan, HAK-İŞ'in çalışmalarında önemli bir farkının sorunun değil çözümün bir parçası olarak sonuca ulaşmak olduğunu vurgulayarak, sempozyumda alanında uzman akademisyenler sendikacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelinerek tüm sürecin masaya yatırılıp çözümler oluşturulduğunu kaydetti.

Arslan, Türk-İş'in komisyonun yapısı değişmediği sürece toplantılara katılmayacağını bildirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, HAK-İŞ olarak yıllardır komisyon yapısına karşı yaptığımız itirazların masada gerçeklik bulmasının işçilerin kazanımları açısından başarılı bir gelişme olduğunu ve HAK-İŞ konfederasyonu olarak bu kararı desteklediğimizin altını çizdi.

"Asgari ücreti bir kişilik işçi olarak değil, dört kişilik bir aile olarak düşünelim"

HAK-İŞ olarak asgari ücretin belirlenme kriterleri ile ilgili olarak çözüm önerilerimiz olduğunu vurgulayan Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Biz HAK-İŞ olarak, asgari ücreti bir kişilik işçi olarak değil, dört kişilik bir aile olarak düşünelim. TÜİK'in enflasyon verilerini değil, konfederasyon yetkilileri ve uzmanların yer aldığı asgari ücret genel sekreterliği oluşturup buradaki verilerle yeni kriterler oluşturalım. TÜİK'in sepetindeki tüketim mallarının oranı ile asgari ücretlilerin tüketim mallarındaki oranlar farklı. Bizim için en temel hususlardan bir tanesi asgari ücrette gıda, kira, ulaşım, enerji, eğitim gibi temel harcamalarımız. Dolayısıyla HAK-İŞ yeni bir konsepte ihtiyaç olduğunu söylüyor. Asgari ücretlerin ihtiyacını karşılayacak bir minimum ücreti, minimum harcamayı oluşturacak bir kritere ihtiyacımız var. Bunun sağlanması gerekiyor."

Asgari ücrete bağlı olarak kamunun 50'den fazla düzenlemesi olduğunu ve bu düzenlemelerin tamamının her dönem güncellenmesi sebebiyle Maliye Bakanlığı'nın asgari ücret artışlarına karşı direnç gösterdiğini aktaran Arslan, bu bağlantıların kaldırılması ile daha sağlıklı bir asgari ücret düzenlemesinin hayata geçirilebileceğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün işçi kesimi olmadan toplanmış olmasının Türkiye'nin büyük bir eksikliği olduğunu sözlerine ekleyen Arslan, "Türkiye'ye yakışmıyor" dedi. Komisyon yapısının mevcut haliyle devam etmesi durumunda ücretin işverenlerin çoğunluğu ile belirleneceğinin altını çizen Arslan, "İşverenlerin dediği asgari ücret bizim kabul edeceğimiz bir asgari ücret olmayacak" dedi.

Asgari ücretin genel olarak özel sektörü ilgilendiren bir ücret olması sebebiyle hükümetin komisyonda yer almasının da ücret düzenlemesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Arslan, komisyonun yapısının ivedilikle değiştirilip, konfederasyonların üye sayısınca temsil edildiği, işçi ve işveren kesiminin belirleyeceği bir hakem ile sistemin dünyadaki örnekleri gibi daha sağlıklı işleyeceğini belirtti.