Çin'in Yangpu Limanı'nda Konteyner Trafiği 2025'te Yüzde 65 Arttı

HAİKOU, 9 Ocak (Xinhua) -- Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın en büyük kargo limanı olan Yangpu Limanı'nın konteyner işlem hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65'in üzerinde artışla 3,31 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) seviyesine ulaştı.

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Danzhou kentine yer alan Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi Ulaştırma, Liman ve Su Yolları Bürosu'nun verilerine göre dış ticaret kargoları, 1,09 milyon TEU ile 2024 yılında kaydedilen hacmin iki katından fazlasını oluşturdu.

Yetkililer, bu güçlü artışı liman altyapısındaki hızlandırılmış iyileştirmelere, deniz taşımacılığı hatlarının genişletilmesine ve alan bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan Serbest Ticaret Limanı ile bağlantılı politikalar kapsamında hizmetlerin sadeleştirilmesine bağladı.

Yangpu Limanı, 35'i uluslararası hizmet olmak üzere 65 konteyner nakliye rotası açarak, küresel pazarları birbirine bağlayan bir ağ oluşturdu.

Büro yetkilisi Wu Xiongyue, limanın gelecekte Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'ya yönelik nakliye sıklığını artırmayı ve posta tabanlı sektörlere ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın daha geniş açılımına verilen desteği güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Çin, 18 Aralık 2025'te Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada çapında özel gümrük operasyonları başlattı. Bu operasyonlar, denizaşırı malların daha serbest girişine izin veriyor, sıfır gümrük tarifesi kapsamını genişletiyor ve iş dünyası için daha elverişli önlemler getiriyor. Bu hamle, dünya çapında korumacılığın arttığı bir ortamda Çin'in serbest ticareti teşvik etme ve yüksek standartlı dışa açılımı genişletme çabalarının bir dönüm noktası olarak görülüyor.