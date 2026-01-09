Haberler

Çin'in Yangpu Limanı'nda Konteyner Trafiği 2025'te Yüzde 65 Arttı

Çin'in Yangpu Limanı'nda Konteyner Trafiği 2025'te Yüzde 65 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yangpu Limanı, 2025 yılında konteyner işlem hacmini 3,31 milyon TEU'ya çıkararak büyük bir artış kaydetti. Bu başarılı sonuç, liman altyapısındaki iyileştirmeler ve genişletilen deniz taşımacılığı hatlarından kaynaklanıyor.

HAİKOU, 9 Ocak (Xinhua) -- Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın en büyük kargo limanı olan Yangpu Limanı'nın konteyner işlem hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65'in üzerinde artışla 3,31 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) seviyesine ulaştı.

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Danzhou kentine yer alan Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi Ulaştırma, Liman ve Su Yolları Bürosu'nun verilerine göre dış ticaret kargoları, 1,09 milyon TEU ile 2024 yılında kaydedilen hacmin iki katından fazlasını oluşturdu.

Yetkililer, bu güçlü artışı liman altyapısındaki hızlandırılmış iyileştirmelere, deniz taşımacılığı hatlarının genişletilmesine ve alan bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan Serbest Ticaret Limanı ile bağlantılı politikalar kapsamında hizmetlerin sadeleştirilmesine bağladı.

Yangpu Limanı, 35'i uluslararası hizmet olmak üzere 65 konteyner nakliye rotası açarak, küresel pazarları birbirine bağlayan bir ağ oluşturdu.

Büro yetkilisi Wu Xiongyue, limanın gelecekte Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'ya yönelik nakliye sıklığını artırmayı ve posta tabanlı sektörlere ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın daha geniş açılımına verilen desteği güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Çin, 18 Aralık 2025'te Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada çapında özel gümrük operasyonları başlattı. Bu operasyonlar, denizaşırı malların daha serbest girişine izin veriyor, sıfır gümrük tarifesi kapsamını genişletiyor ve iş dünyası için daha elverişli önlemler getiriyor. Bu hamle, dünya çapında korumacılığın arttığı bir ortamda Çin'in serbest ticareti teşvik etme ve yüksek standartlı dışa açılımı genişletme çabalarının bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı