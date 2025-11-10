Haberler

Hainan'da Gümrüksüz Satışlarda Rekor Artış

Güncelleme:
Çin'in Hainan eyaletindeki gümrüksüz alışveriş merkezi, 1-7 Kasım tarihlerinde 72.900 yabancı müşteri ile toplam 506 milyon yuan tutarında gümrüksüz satış gerçekleştirdi. Yeni ürün kategorilerinin eklenmesiyle satış değerinde yüzde 34,86 artış kaydedildi.

SANYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bir gümrüksüz alışveriş merkezinde alışveriş yapan yabancı müşteriler, 9 Kasım 2025.

Haikou Gümrük İdaresi, genişletilmiş denizaşırı gümrüksüz satış politikasının uygulanmaya başladığı 1-7 Kasım tarihlerindeki ilk hafta boyunca yaklaşık 72.900 müşteriden toplam 506 milyon yuan (yaklaşık 71 milyon ABD doları) tutarında gümrüksüz satış gerçekleştirdi. Veriler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış değerinde yüzde 34,86 ve müşteri sayısında ise yüzde 3,37 artış kaydedildiğini gösteriyor.

Çin'in ada eyaleti Hainan evcil hayvan malzemeleri ve taşınabilir müzik aletleri olmak üzere iki yeni ürün kategorisi ekleyerek denizaşırı gümrüksüz ürünlerin kapsamını genişletti. 1 Kasım'da yürürlüğe giren bu düzenlemenin ardından, ada eyaletinin denizaşırı gümrüksüz alışveriş listesi toplam 47 ürün kategorisini kapsıyor. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
