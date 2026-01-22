Haberler

Çin'in Hainan Eyaletine Turist Ziyaretleri 2025 Yılında 100 Milyonu Aştı

Çin'in Hainan Eyaletine Turist Ziyaretleri 2025 Yılında 100 Milyonu Aştı
Güncelleme:
Çin'in Hainan eyaletine yapılan turist ziyaretleri 2025 yılında yüzde 9,1 artışla 106 milyona ulaştı. Turizm harcamaları ise geçen yıla göre 10,5 artarak 225,4 milyar yuana çıktı.

Hainan'dan çeşitli görüntüler

2. Hainan'dan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki tropikal ada eyaleti Hainan'a yapılan yerli ve yabancı turist ziyaretleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artışla 106 milyona ulaştı.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in güneyindeki tropikal ada eyaleti Hainan'a yapılan yerli ve yabancı turist ziyaretleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artışla 106 milyona ulaştı.

Hainan Eyaleti Turizm, Kültür, Radyo, Televizyon ve Spor İdaresi'nin verilerine göre, söz konusu dönemde toplam turizm harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 artarak 225,4 milyar yuana (yaklaşık 32,4 milyar ABD doları) yükseldi.

Geçen yıl yabancı turist ziyareti sayısında belirgin bir artış yaşandığını kaydeden idare, eyaletin yaklaşık 1,5 milyon yabancı turisti ağırlayarak bu alanda yüzde 35,2'lik artış kaydettiğini de vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte Hainan, ilk kez bir yıl içinde 100 milyon turist ziyaretini aşarken, yıllık turizm harcamaları da 200 milyar yuanın üzerine çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
