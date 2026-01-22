Çin'in Hainan Eyaletine Turist Ziyaretleri 2025 Yılında 100 Milyonu Aştı

1. ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Hainan'dan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki tropikal ada eyaleti Hainan'a yapılan yerli ve yabancı turist ziyaretleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artışla 106 milyona ulaştı.

Çin'in güneyindeki tropikal ada eyaleti Hainan'a yapılan yerli ve yabancı turist ziyaretleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artışla 106 milyona ulaştı.

Hainan Eyaleti Turizm, Kültür, Radyo, Televizyon ve Spor İdaresi'nin verilerine göre, söz konusu dönemde toplam turizm harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 artarak 225,4 milyar yuana (yaklaşık 32,4 milyar ABD doları) yükseldi.

Geçen yıl yabancı turist ziyareti sayısında belirgin bir artış yaşandığını kaydeden idare, eyaletin yaklaşık 1,5 milyon yabancı turisti ağırlayarak bu alanda yüzde 35,2'lik artış kaydettiğini de vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte Hainan, ilk kez bir yıl içinde 100 milyon turist ziyaretini aşarken, yıllık turizm harcamaları da 200 milyar yuanın üzerine çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)