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Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Yönelik Destek Projeleri

Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Yönelik Destek Projeleri
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Hacılar Belediyesi, gençlere sosyal ve sportif alanlarda geniş imkanlar sunan projelerle destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, üniversite burs desteğinden spor kulüplerine kadar çeşitli projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Hacılar Belediyesinin gençlere yönelik destekleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın gençlere yönelik projeleri arasında yer alan Hacılar Halit Özkaya? Kütüphanesi, Fevzi Mercan Stadyumu, Hacılar Kapalı Spor? Salonu, Kadın ve Gençlik Merkezi ve ERVA Yunus Çepken Kapalı Spor Salonu? gençlere sosyal ve sportif alanlarda geniş imkanlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdoğan, gençlerin sporla iç içe olmaları için Hacılar? Erciyes Spor Kulübü ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) gibi kulüplere de? destek verdiklerini belirtti.

Gençlerin hayallerini? gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Özdoğan, bu kapsamda? Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla üniversite öğrencilerine burs? desteği sağladıklarını kaydetti.

Gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinlemenin kendisi için? değerli bir motivasyon olduğunu anlatan Özdoğan, Hacılar'da gençlerin hayatına değer katan projeler üretmeye devam? edeceklerini, onlara daha iyi imkanlar sunma? konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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