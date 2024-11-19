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Hacılar Belediyesi 2024 Yol Yapım Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediyesi 2024 Yol Yapım Çalışmalarını Değerlendirdi
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılında tamamlanan 150 bin metrekare kilitli parke yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Özdoğan, yapılan yatırımlarla ulaşım kalitesinin artırılacağını ve modern hizmetlerin ilçeye ulaştırılacağını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılında ilçede tamamlanan yol yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, bu sezon ilçede 150 bin metrekare kilitli parke yol çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

Yapılan bu yatırımlarla ilçede ulaşım kalitesini artırmayı ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Özdoğan, "İlçedeki yollar hem estetik hem de güvenlik açısından yenilendi. Hacılar'ın her köşesine kaliteli ve modern hizmetler ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede altyapı ve üstyapı yatırımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini kaydeden Özdoğan, Hacılar'ın gelişimini destekleyecek, modern şehircilik anlayışıyla uyumlu yeni projeler planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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