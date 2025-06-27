Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Okul Ziyareti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul yönetiminin taleplerini dinleyen Özdoğan, okulun ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, okul çevresi ve spor alanlarında düzenleme yapılacağının müjdesini verdi.

Özellikle öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak alanların öncelik olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Basketbol, futbol ve voleybol sahalarında ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapacağız. Ayrıca anaokulu bahçesi ve okul çevresi de planlamamıza dahil edildi. Çocuklarımızın eğitim gördüğü alanları hem güvenli hale getirmek hem de onların fiziksel aktivitelerini artırmak adına gerekli adımları atacağız. Okullarımız sadece akademik başarıya değil, sosyal gelişime de hizmet etmeli."