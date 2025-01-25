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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Erciyes Kayak Merkezi'ne Davet
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Hacılar Kapı tesislerinin sunduğu doğa ve spor aktiviteleri için tüm doğaseverleri ve spor tutkunlarını davet etti. Hacılar Kapı'nın hem kış hem de diğer mevsimlerdeki etkinliklerle turizme ve ekonomiye katkısı vurgulandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, spor ve doğa tutkunlarını Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Hacılar Kapı tesislerine davet etti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Hacılar Kapı tesislerinin her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Hacılar turizmine ve ekonomisine sağladığı katkılarla önemli bir rol üstlendiğini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporlarıyla değil, dört mevsim boyunca sunduğu doğal güzellikleri ve çeşitli etkinlikleriyle de hem ülkemizin hem de bölgemizin gözbebeği olmayı sürdürüyor. Hacılar Kapı tesisleri, kayak sporu tutkunları için benzersiz pistleriyle dikkat çekerken yaz ve bahar aylarında trekking, kamp ve diğer doğa sporları için ideal bir alan sunuyor. Hacılar Kapı tesislerimizde kayak tutkunları için en iyi hizmeti sunarken aynı zamanda, doğaseverleri de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcuları, doğa tutkunlarını ve aileleri bu eşsiz atmosferi yaşamaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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