Hacıbektaş'ta Kaçak İçki Operasyonu: 471 Litre Ele Geçirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 471 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam etti.

Ekipler, Hacıbektaş ilçesinde şüpheli İ.G'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 471 litre kaçak içki ele geçirilirken, şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.