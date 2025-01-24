Hacıbektaş'ta Kaçak İçki Operasyonu: 471 Litre Ele Geçirildi
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla yapılan operasyonda 471 litre kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda şüpheli İ.G. gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 471 litre kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam etti.
Ekipler, Hacıbektaş ilçesinde şüpheli İ.G'ye ait adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 471 litre kaçak içki ele geçirilirken, şüpheli İ.G. gözaltına alındı.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel