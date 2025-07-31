Güroymak'ta Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahane İnşaatı Devam Ediyor

Güroymak'ta Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahane İnşaatı Devam Ediyor
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Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçede yapımı devam eden canlı hayvan pazarı ve mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu. Mezbahaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından modern hizmet sunulacağı belirtildi.

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçede yapımı devam eden canlı hayvan pazarı ve mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaatları gezen Mutlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Mutlu, "Mezbahamız tamamlandığında hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından modern standartlara uygun şekilde hizmet verecek. Bu tesis, bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ekipler özveriyle çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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