Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Tarihi Uyuşturucu Yakalama

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Tarihi Uyuşturucu Yakalama
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Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2.768 milyon TL olan 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi. Son bir haftada yapılan dört ayrı operasyonda toplamda 2 ton 116 kilo uyuşturucu madde yakalandı.

AĞRI Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi. Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün analiz edilmesi sonucunda, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TARİHİ YAKALAMA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince son bir hafta içinde 4 ayrı noktada operasyon yapıldı ve tarihi yakalamalara imza atıldı. Bu kapsamda; Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilo esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi. Bir hafta içinde yaklaşık 5 milyar 250 milyon TL değerinde olduğu hesaplanan 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirilmesiyle tarihi bir rekora imza atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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