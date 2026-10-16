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Günser Şirin, Alaca TSO Başkanlığına tüm meclis üyelerinin oyuyla yeniden seçildi

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Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimde mevcut başkan Günser Şirin, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Oda hizmet binasında 14 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde tek aday olan Şirin, meclis üyelerinin tamamının oyunu aldı.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Günser Şirin getirildi.

Oda hizmet binasında yapılan seçimde 14 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Günser Şirin, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Seçimde meclis başkanlığına Hanifi Yağlı, meclis başkan yardımcılığına Kaan Kağızman, meclis katip üyeliğine ise Ali Kerem Ercoşgun getirildi.

Yönetim kurulu ise Fatih Mehmet Bulut, Şemsi Yasin Biber, Hüseyin Daşlı ve Hasan Biricik'ten oluştu.

Kaynak: AA
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