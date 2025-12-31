Haberler

Anka Haber Ajansı 31 Aralık Çarşamba Gündemi

Güncelleme:
Bugün Milli Savunma Bakanlığı, TÜİK, Aile Dayanışma Ağı ve Emeklinin Sesi Derneği'nin çeşitli etkinlikleri ve basın toplantıları düzenlenecek.

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.(ANKARA)

14.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 2025 yılının son gününde bir kez daha Silivri'de açıklama yapacak. Açıklamaya Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.00 -"İnsanca yaşamak istiyoruz" diyen Emeklinin Sesi Derneği, Kadıköy İskele'de Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP PM Üyesi, sanatçı Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve bir grup CHP'li, yeni yıla Silivri'de Marmara Cezaevi yakınlarında girecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
