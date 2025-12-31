Anka Haber Ajansı 31 Aralık Çarşamba Gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.(ANKARA)

14.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 2025 yılının son gününde bir kez daha Silivri'de açıklama yapacak. Açıklamaya Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.00 -"İnsanca yaşamak istiyoruz" diyen Emeklinin Sesi Derneği, Kadıköy İskele'de Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP PM Üyesi, sanatçı Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve bir grup CHP'li, yeni yıla Silivri'de Marmara Cezaevi yakınlarında girecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

