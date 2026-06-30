Bm: Aşırı İklim Olayları Güney Sudan'daki Gıda Krizini Artırabilir

JUBA, 30 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), devam eden çatışmalar, aşırı iklim olayları, ekonomik çöküş ve ciddi fon yetersizlikleri nedeniyle insani acil durumun derinleştiği Güney Sudan'da gıda krizinin 2026'nın ilerleyen aylarında daha da kötüleşmesinin beklendiğini belirtti.

Ajans pazartesi günü ülkenin başkenti Juba'da yayımladığı raporda, ulusal sel görev gücünün mevsimsel tahminlerine göre ülkenin çoğu kesiminde haziran ile eylül arasındaki yağış sezonunda yağışların ortalamanın altında kalacağı, sıcaklıkların ise ortalamanın üzerine çıkacağını belirterek, ülkede kuraklık riskinin artacağı uyarısında bulundu.

Raporda, "İlk etkiler şimdiden görülmeye başladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bildirdiğine göre, su kıtlığı ve geçim kaynaklarının kötüleşmesi nedeniyle Doğu Ekvator'daki Kapoeta çevresinden yaklaşık 1.500 kişi Kenya'ya göç etti" denildi.

Yerel olarak sellerin yaşanabileceğini kaydeden OCHA, Güney Sudan'ın Doğu ve güneydoğu bölgelerinde ciddi su kıtlığı yaşanabileceği, besi hayvanlarının ölebileceği ve mahsul veriminin düşebileceğini belirterek, ülkenin geniş çaplı kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Raporda, "Yerinden edilmeler, salgın hastalıklar ve insani yardım fonlarındaki düşüş de dikkate alındığında iklimde yaşanması beklenen bu değişiklikler özellikle halihazırda savunmasız durumdaki bölgelerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme sorunlarını daha da şiddetlendirebilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua