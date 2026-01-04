Güney Kore'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası 65 yaş üstü

Haberler

Güney Kore'de 2025 itibarıyla nüfusun beşte birinden fazlasının 65 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşacağı bildirildi. Ülke, 'süper yaşlı toplum' kategorisinde yer almaya devam ediyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı geçen yılın nüfus verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025'te 65 yaş ve üzeri nüfus 10,84 milyon kişiye ulaştı. Bu grup, yaklaşık 51,11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 21,21'ini oluşturdu.

Veriler, yaşlı nüfus oranının kadınlarda yüzde 23,39'a ulaştığını, erkeklerde ise bu oranın yüzde 19 olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, tek kişilik hane sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,5 artarak 10,27 milyona yükseldi. Bu, toplam hanelerin yaklaşık yüzde 42'sine karşılık geliyor.

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor. Güney Kore bu kategoriye 2024'te girmişti.

