Güney Kore'de Havalimanı İşçileri Grevlerini Askıya Aldı

Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grevlerini 14 havalimanında askıya aldıklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, havalimanlarında çalışan sendikalı işçilerden, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlatılan greve ilişkin açıklama yapıldı.

Hükümetin konuyu görüşmek üzere toplanacağı 14 Ekim'e kadar 14 havalimanında grevin askıya alındığı belirtilen açıklamada, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmaması halinde grevin süreceği kaydedildi.

Öte yandan Incheon Uluslararası Havalimanı'nda işçiler grevlere ara vermezken, bu durumun "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı döneminde seyahat aksaklıklarına neden olabileceği düşünülüyor.

Güney Kore'de havalimanı çalışanları greve gitmişti

Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler 1 Ekim'de, çalışma saatleri ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve başlamıştı.

Yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikaların da katılımıyla düzenlenen grevin, işçilerin talepleri karşılanana kadar süreceği açıklanmıştı.