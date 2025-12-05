Haberler

Güney Afrika ile Mozambik arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik, Maputo'da düzenlenen ortak yüksek komite toplantısının ardından enerji alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, toplantıda Mozambik'in enerji alanındaki potansiyeline vurgu yaptı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik, Maputo'da düzenlenen iki ülke arasındaki ortak yüksek komite çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Mozambik'e resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında Mozambikli mevkidaşı Daniel Chapo ile ikili görüşme gerçekleştiren Ramaphosa, Güney Afrika- Mozambik Yüksek Ortak Komite Toplantısına katıldı.

Ramaphosa, toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Mozambik'in Güney Afrika'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, enerji alanında işbirliğinin, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin temel direği olduğunu söyledi.

Toplantının ardından düzenlenen törende, Güney Afrika ile Mozambik arasında enerji alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Güney Afrika heyetini temsilen törene katılan Elektrik ve Enerji Bakanı Dr. Kgosientsho Ramokgopa, enerji alanındaki işbirliğinin Mozambik'in büyüyen doğal gaz potansiyeline odaklanacağını, her iki ülkenin de sınırın her iki yakasında sanayileşmeyi destekleyebilecek yeni gaz buluntularını elektriğe dönüştürmenin yollarını araştıracağını söyledi.

Doğal gaz alanında 1 milyar dolarlık yatırım

Ramaphosa, ayrıca Güney Afrikalı enerji firması Sasol'ün Mozambik'in Inhassoro bölgesinde kurduğu Entegre Hidrokarbon Altyapı Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan proje kapsamında yılda yaklaşık 1,5 milyon metreküp doğal gaz ve 30 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretilmesi planlanıyor.

Güney Afrika, enerji arzındaki açığı büyük ölçüde dış kaynaklarla karşılıyor ve bu kapsamda en fazla doğal gaz ithalatını komşu ülke Mozambik'ten gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
