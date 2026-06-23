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Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını ağırlayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi yemek verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/16.30/16.45/18.00/19.00)

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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