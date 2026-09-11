GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TİSK 4. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne katılacak, Sinop'ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından "Sinop İş Dünyası Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/Sinop/14.30/15.30/17.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayvan pazarını ziyaret edecek, hayvan üreticileriyle bir araya gelecek, Sultan Alparslan Camisi'nde cuma namazını kılacak ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kars/07.00/10.00/12.10/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Şam)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "TİSK 4. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, 3 Kademe Teşkilat Buluşması'na katılacak, Valiliği ve kadın girişimcileri ziyaret edecek, şehit aileleriyle buluşacak, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulunacak, "Aile ve Nüfus On Yılı Buluşma Programı"na iştirak edecek.

(Kırşehir/10.00-16.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan 5. Enerji Forumu'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "TİSK 4. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri ile 2025 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kocaeli Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katılacak, Körfez Aqua Akvaryumu'nu, İzmit Millet Bahçesi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, Kartepe Teleferik'te inceleme yapacak, Kocaeli Ticaret Odası ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Kocaeli/10.30-15.30)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasının ilk maçında SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi Medya Günü etkinliği, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.15)

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Kaynak: AA