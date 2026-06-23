6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Dünyada Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuk cumhurbaşkanının onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/16.30/16.45/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ile Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli" ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nun ikinci toplantısına, Küresel Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon Zirvesi Üst Düzey Bakanlar Oturumu'na katılacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu ile Küresel Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon Zirvesi'ne katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağlantısallık Gündemi Platformu açılış etkinliğine iştirak edecek, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası icra edilecek.

(Girne/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na K Grubu'nda Portekiz-Özbekistan ve L Grubu'nda İngiltere-Gana maçlarıyla devam edilecek.

(Houston/20.00/Boston/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA