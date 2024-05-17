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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Vali Tanrısever, sporculara başarılar dileyerek ödüllerini verdi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi.

Vali Tanrısever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarda dereceye giren sporcularla valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Başarı temennisinde bulunduğu sporculara ödüllerini veren Tanrısever'e, öğrenciler çiçek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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