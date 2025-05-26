Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri TRALLİ Travma Rallisi'nde 20 Madalya Kazandı

Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri TRALLİ Travma Rallisi'nde 20 Madalya Kazandı
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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi'nin düzenlediği TRALLİ Travma Rallisi'nde 20 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. İki ekip ile katılan öğrenciler, çeşitli kategorilerde birincilik ve ikincilik elde etti.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gazi Üniversitesince düzenlenen TRALLİ Travma Rallisi'nde 5 farklı derecede 20 madalya kazandı.

Gazi Üniversitesince bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilen TRALLİ Travma Rallisi'ne Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun da aralarında bulunduğu 20 üniversiteden 32 ekip katıldı.

Beceri ve hız sınavına sahne olan organizasyona iki ekip olarak katılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Travma Bilgi Etabı ile Triyaj Saha Uygulamalarında birincilik, KBRN Bilgi Etabında ikincilik, Triyaj Saha Uygulamaları ve KBRN Bilgi etaplarında üçüncülüğü alarak toplamda 5 derece ve 20 madalya elde etti.

İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Olcay Karaoğlu, AA muhabirine, bölüm olarak hastane öncesi acil tıp alanına büyük önem verdiklerini söyledi.

Karaoğlu, acil durumdaki hastaya zamanında müdahale edilemediğinde hastanın hayati tehlikesinin artabileceğini, etkin bir tedavinin ve hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitenin yarışmaya 2 ekiple katıldığına değinen Karaoğlu, "Yarışmada paramedik öğrencilerimizin bilgi düzeyleri, uygulama becerileri, stres ve zaman yönetimi gibi alanlardaki yetkinlikleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanmışlardır." diye konuştu.

Karaoğlu, öğrencilerin yarışmalardan elde ettiği ödüllerde üniversitede teorik ve uygulamalı eğitimin büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

Yarışmada ödül alan öğrencilerden Özgenur Durmuş ise yarışmaların kendilerini gerçek hayata hazırladığını ifade ederek, "Stres yönetimini çok iyi yapmamız gereken, pratik düşünmemiz gereken etaplarımız vardı. On etabın beşinde derece aldık. Bu tip yarışmalar bizi gerçek hayata hazırlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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