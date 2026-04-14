Gümüşhane'de 'Turizm Master Planı Çalıştayı' düzenlendi

Gümüşhane'de turizmin geliştirilmesine yönelik "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, turizme yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Vali Cevdet Atay, burada yaptığı konuşmada, kentin birçok turizm destinasyonuna sahip olduğunu söyledi.

Çalıştayın önemine dikkati çeken Atay, ortaya çıkacak sonuçların bir yol haritası olacağını ifade etti.

Atay, kent için olmazsa olmazın turizm olduğunu vurgulayarak, "Bu şehrin turizm değerlerini en iyi şekilde ortaya çıkarmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu çalışmanın çok değerli olduğunu bir daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de sürdürülebilir turizm master planına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu planın uygulanması ve sahaya yansıtılmasının da önemli olduğunu aktaran Başer, bütün paydaşlarla işbirliği içerisinde turizmin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ise yeni turist profilinin özgürlük, çeşitlilik ve hikaye aradığını dile getirerek, Gümüşhane'nin değerleriyle aranan profile sahip olduğunu anlattı.

Hazırlanacak turizm master planının merkezinde sürdürülebilirlik, kalite ve özgünlüğün yer aldığına işaret eden Sürmeli, başlatılan sürecin aynı zamanda ilin ekonomik yapısını, istihdam kapasitesini, girişimcilik ekosistemini ve genç nüfusun geleceğini şekillendirdiğini kaydetti.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal da dünyada ve Türkiye'deki turizm yönelimlerinin gelecek planlamasına ilişkin sunum yaptı.