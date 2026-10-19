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Gümüşhane'de coğrafi işaret toplantısında pestil ve kömenin AB tescili ele alındı

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Gümüşhane'de coğrafi işaret toplantısında pestil ve kömenin AB tescili ele alındı
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Gümüşhane'de coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve ekonomiye kazandırılması için üniversitenin senato salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıda pestil ve kömenin AB tescili ile 29 ürün için başvuru hedefi ele alındı, hedefin aşıldığı belirtildi.

Gümüşhane'de yöresel ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla coğrafi işaretli ürünler toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesinin senato toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, pestil ve kömenin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almasına yönelik hedefler, coğrafi işaret başvurularının durumu ve üreticilerin ürün kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçları ele alındı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla geçen yıl Coğrafi İşaretli Ürünler Çalışma Grubu'nu kurduklarını söyledi.

Çalışma grubuyla coğrafi işaret tescili alma potansiyeli bulunan ürünleri belirleyerek başvurularını yapmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, yıl sonuna kadar 29 ürün için başvuru hedefi koyduklarını ifade etti.

Yıldız, başvurusu yapılan ve değerlendirme aşamasında bulunan ürünlerle bu sayının aşıldığını kaydetti.

"Geleneksel ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz"

Gümüşhane pestili ve kömesinin AB coğrafi işaret tescili almasının önemine değinen Yıldız, mevcut ürünlerin kalitesini artırmak ve üreticilerin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yıldız, üniversitenin merkezi araştırma laboratuvarıyla üreticilere destek sağlayabileceklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız sadece bu değerlerimizi tescil ettirmek değil. Pestil ve köme nasıl bir sektör haline geldiyse, Gümüşhane'de 30'dan fazla işletme kurulup istihdam sağladıysa, benzer yeni ürünleri de şehrimize kazandırmak istiyoruz."

Yıldız, geleneksel ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmayı, bu ürünlerin üretimini teşvik etmeyi ve girişimcilere yol göstermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile pestil ve köme üreticileri katıldı.

Kaynak: AA
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