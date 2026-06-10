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Gümüşhacıköy'de çiftçilere su tasarrufu çağrısı

Gümüşhacıköy'de çiftçilere su tasarrufu çağrısı
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Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, son yağışlarla barajlardaki su seviyesinin yüksek doluluk oranına ulaştığını belirterek, üreticilere suyun bilinçli kullanılması çağrısı yaptı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, ilçedeki barajların son yağışlarla birlikte yüksek doluluk oranlarına ulaştığını belirterek, üreticilere su kaynaklarının bilinçli kullanılması çağrısında bulundu.

Çolak, Gümüşhacıköy tarımının can damarı olan Sarayözü, İmirler ve Yeniköy barajlarında su seviyelerinin sevindirici düzeyde olduğunu söyledi.

Sarayözü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığını ve barajda yaklaşık 12 milyon metreküp su bulunduğunu ifade eden Çolak, İmirler Barajı'nın 1 milyon 350 bin metreküp, Yeniköy Barajı'nın ise 1 milyon 850 bin metreküp su kapasitesiyle tamamen dolu olduğunu belirtti.

İlçede özellikle tütün ve sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığına dikkati çeken Çolak, mevcut su rezervlerinin üreticiler için önemli bir güvence oluşturduğunu kaydetti.

Barajların toplamda yaklaşık 4 bin 600 hektarlık tarım arazisinin sulanmasına imkan sağladığını vurgulayan Çolak, şunları söyledi:

"Bu yıl yağışların etkisiyle barajlarımızda yüz güldüren bir tablo oluştu. Çiftçilerimiz tütün ve sebze fidelerinin sulamasını sürdürüyor. Mevcut su miktarı tarımsal üretim açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak su kaynaklarımızı sınırsız görmemeliyiz. Bugün dolu olan barajlarımızın gelecekte de aynı seviyelerde kalabilmesi için suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmak zorundayız."

Kaynak: AA / Murat Demirci
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