Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol'dan pazar esnafına ziyaret

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçe halk pazarını ziyaret etti.

Pazar tezgahlarını gezen Özyol, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Özyol, belediye olarak ilçe ekonomisinin can damarlarından biri olan pazar esnafının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Esnafın karşılaştığı sorunları yerinde tespit etmek amacıyla bu tür ziyaretleri önemsediklerini belirten Özyol, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın görüşlerini doğrudan dinlemek, hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmek açısından bu ziyaretler çok kıymetli." dedi.