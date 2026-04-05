Yılın ilk 3 ayında 21 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk üç ayında gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1694 farklı operasyonda, bir önceki döneme göre yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026 yılında da ülke genelinde hız kesmeden sürdürüyor. 2026 yılı Mart ayında yürütülen operasyonlar sonucunda, 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 makine aksamı, 632 bin 520 elektrik-elektronik eşya, 256 bin 397 tıbbi malzeme başta olmak üzere; tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstilden tarihi eserlere kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

7,2 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2026 yılının ilk üç ayında ise toplam 1694 farklı operasyon gerçekleştirildi ve bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasına imza atıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 tıbbi malzeme, 859 bin 506 elektrik-elektronik eşya, 98 bin 118 tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere; çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun tamamı imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı